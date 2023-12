Sant’Arpino | 60kg di fuochi artificiali illegali | in manette 2 fratelli

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 31 dicembre 2023). Sono stati arrestati dai carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, i dueche nel pomeriggio di ieri, nel corso dei mirati controlli volti a prevenire e reprimere la detenzione e la vendita di artifizi pirotecnici, sono stati trovati in una privata abitazione del comune di, nel casertano, in possesso di oltre 60 kg di materiale esplodente, di cui 25 kg costituiti da ordigni improvvisati ed estremamente pericolosi, il tutto illegalmente detenuto. Ipirotecnici, così come i manufatti esplosivi, sono stati rinvenuti dai militari dell’Arma nel corso della perquisizione effettuata all’interno del locale cantinato, di pertinenza dell’abitazione di uno degli arrestati. Atteso il quantitativo del ...