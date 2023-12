San Felice a Cancello | uccide il figlio dopo una lite | arrestato

(Di domenica 31 dicembre 2023) È morto dissanguato. Il 31enne Roberto Laboriosi, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato trovato senza vita nel cortile della sua abitazione in via Piazzavecchia a San,...

Tragedia familiare a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Un 31enne è stato trovato morto ieri sera nel cortile di casa con diverse ferite da arma da taglio alle spalle. A vegliarlo la madre, trovata in stato di choc. Tragica vicenda di San Felice a Cancello, dove un giovane di 31 anni è stato ucciso dal padre al termine di una lite.