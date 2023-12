San Felice a Cancello | uccide il figlio 31enne al culmine di una lite

AGI - Lite in famiglia finisce in tragedia. Roberto Laboriosi, un ragazzo di 31 anni, è stato assassinato dal padre aa Cancello in provincia di Caserta. Il suo corpo senza vita è stato trovato in una pozza di sangue nel cortile di casa con diverse ferite a coltellate. Il genitore ha confessato. Roberto ...... entrare in quella chiesa, vedere la Madonna con il bambino conFrancesco e la Maddalena del ... Lo ritrovo, per coincidenza, in un bozzetto diGiani, per il salone ottagonale di palazzo ...Ucciso a coltellate dal padre e ritrovato riverso nel cortile di casa con accanto la madre disperata. E' la tragedia familiare andata in scena nel pomeriggio di sabato 30 dicembre a San Felice a Cance ...All'arrivo delle forze dell'ordine, il genitore del ragazzo ha confessato il delitto, maturato durante una lite ...