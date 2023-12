Samoa Joe promette | “Il ‘Burberry Title’ finirà nella spazzatura”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ieri notte a Worlds End,Joe si è laureato nuovo AEW World Champion sconfiggendo MJF. Per quest’ultimo una serata da dimenticare. Non solo ha perso il titolo, ma ha scoperto suo malgrado che sotto la maschera di “The Devil” si nascondeva colui che credeva un amico, ossia Adam Cole. Intanto, il neo campione ha già le idee chiare su cosa fare. “Questa cintura è” Con la conquista del titolo massimo, MJF aveva introdotto un nuovo design per l’AEW World Title, ossia il c.d. “Burberry Title”. Ebbene, il neo campioneJoe ha tutta l’intenzione di sbarazzarsi di questa cintura. Ecco quanto affermato durante la conferenza stampa post ppv: “Questa cintura. Fa schifo. Questo finto Gucci con cui andava in giro MJF sparirà. Ne ho parlato ...

Mentre ci si avvicina alla fine dell’anno, in particolare al PPV Worlds End dove MJF e Samoa Joe si affronteranno con il titolo AEW in palio, ... (zonawrestling)

A pochi giorni dal PPV “Worlds End“, dove MJF e Samoa Joe si affronteranno per il titolo mondiale dei pesi massimi AEW, The Devil continua a ... (aewuniverse)

Il vincitore sfideràBiden (che, essendo alla fine del suo primo mandato, sarà di diritto il ... quando le primarie si terranno in contemporanea in 16 Stati (più il territorio delleAmericane)......da giovani anarchici mantovani la sera stessa dei funerali e successivamente rielaborata da... pur confermando la monarchia, dà inizio ufficialmente alla democraziadiventa membro dell'ONU ...Ultimo PPV dell'anno e ultima fatica per il campione MJF, arrivato al limite sia dal punto di vista fisico, con tanti infortuni accumulati, che psicologico con l'ombra del Devil che incombe da mesi. T ...MJF e Samoa Joe si sono affrontati per l’AEW World Championship a Worlds End 2023, andiamo a vedere chi ha avuto la meglio. Grande sfida nel main event dell’ultimo evento in Pay Per View di questo ...