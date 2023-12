Samardzic verso il Napoli | Il padre in Italia | accordo imminente

(Di domenica 31 dicembre 2023) Lazarilvicino. Ilin trattativa con l’Udinese. Aggiornamenti in tempo reale su Relevo. Il calciomercato invernale si preannuncia scoppiettante per il, con l’arrivodel centrocampista serbo Lazar. Il giocatore, attualmente sotto contratto con l’Udinese, sembra destinato a vestire la maglia azzurra, prendendo il posto di Elmas nella squadra guidata da Walter Mazzarri. La trattativa trae Udinese procede a gonfie vele, e l’elemento che potrebbe sbloccare definitivamente l’affare è l’arrivo indeldi. La figura paterna del giocatore serbo è da sempre vicina alle vicende contrattuali del figlio, ...

Dopo l'esclusione inattesa in Udinese-Sassuolo e il ritorno in campo dal 1' contro il Torino (ma con gol del suo sostituto Zarraga),... (calciomercato)

Il serbo arriverebbe adesso, a prescindere dal futuro di Zielinski, che sembra sempre più direttol'Inter '.: Napoli e Udinese si riaggiorneranno nei prossimi giorni, ma c'è fiducia (...... entrambi cedibili in prestito, il primo in direzione Genova , il secondoFrosinone : due ... Ma si tratterebbe del secondo obiettivo per la mediana, il primo infatti resta. Sul ...La trattativa col Napoli sarebbe aperta e già vicina alla chiusura per portare il talentoso centrocampista dell'Udinese alla corte di mister Mazzarri ...Lazar Samardzic e il Napoli sempre più vicini. Il centrocampista dell'Udinese classe 2002 sarà il primo acquisto dell'inverno per il club di Aurelio De Laurentiis, che ...