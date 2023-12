Samardzic | Napoli e Udinese si riaggiorneranno nei prossimi giorni | ma c’è fiducia Di Marzio

(Di domenica 31 dicembre 2023) C’èper trovare un accordo tra la dirigenza dell’e quella delper Lazar, che quest’anno con il club friulano ha già totalizzato 2 gol e 2 assist in 17 presenze. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Disul suo sito: “Ilcontinua a lavorare per inserire in rosa un nuovo centrocampista nella sessione invernale di calciomercato: il nome caldo nelle ultime ore, dopo le valutazioni anche su altri profili come Hojbjerg, è quello di Lazardell’. I contatti tra ile il club friulano sono concreti: la trattativa è iniziata in modo positivo. L’asse con la dirigenza dell’è sempre stato di grande sinergia, di conseguenza da parte del ...

Contatti positivi con l’Udinese per Samardzic: c’è fiducia Il Napoli è in contatto con l’Udinese per arrivare a Lazar Samardzic. I primi ... (terzotemponapoli)

Mercato, si lavora per un poker di colpi Il centrocampista serbo dell' Udinese Lazarè il nome più concreto per colmare il vuoto lasciato da Eljif Elmas , ilsarebbe pronto ad ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraLazarpotrebbe essere il grande colpo del calciomercato invernale del. Ceduto Elmas al Lipsia, per circa 25 milioni di euro, il club partenopeo ha bisogno di un sostituto del ...Il club più interessato all'acquisto di Samardzic a gennaio è sicuramente il Napoli. De Laurentiis, d'altronde, ha promesso una campagna di rafforzamento sostanziosa per invertire la rotta in ...Il serbo ieri in panchina: pronti 20 milioni. Il Tottenham apre al prestito del danese. Idea Tomiyasu in difesa ...