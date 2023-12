Salvini e Verdini | in Italia non è previsto il reato di fidanzamento

... che non coinvolge, né altri esponenti politici quindi, attendia gli sviluppi" E' la posizione di FdI sull'inchiesta che coinvolge Denis e Tommaso, riassunta in 'Ore 11', il ...Secondo Repubblica , con Matteoin difficoltà per l'inchiesta, Giorgia Meloni ne approfitta per provare il colpo grosso alle Europee: svuotare la Lega e favorire un ricambio al ...Sugli appalti Anas "c'è una indagine in corso, iniziata ben prima dell'insediamento dell'attuale governo, che non coinvolge Matteo Salvini, né altri esponenti politici, quindi, attendiamo gli sviluppi ...FdI: 'Sugli appalti Anas c'è una indagine in corso. Salvini non è coinvolto' Sugli appalti Anas "c'è una indagine in corso, iniziata ben prima dell'insediamento dell'attuale governo, che non coinvolge ...