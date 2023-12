Salto in alto | Tamberi | “Figli? Non ancora | ho soltanto le Olimpiadi di Parigi in testa”

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023) Nel corso di un’ampia intervista a Libero, il campione olimpico e mondiale diinGianmarcoha risposto ad una domanda sull’eventuale paternità. “Non, hoin. Ma amo i bambini e con Chiara ne parliamo sempre“. Riguardo invece al rapporto con suo padre, Gianmarco è tombale. La relazione si è interrotta lavorativamente dopo che Marco è stato suo allenatore per anni. “Non ho molta voglia di parlarne, a dire la verità. Confermo solo una cosa: al momento siamo molto distanti“. La mamma diha auspicato che le cose tornino serene tra i due: “Lo spero, ma anche lei non ha poi tutto questo rapporto con papà. Potrei dire a lei la stessa cosa. Per cui…“. SportFace.