Salto con gli sci | Quattro Trampolini 2024 | a Garmisch Lanisek vince la qualificazione | avanti i quattro italiani

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tempo di-Partenkirchen, sede tradizionale della seconda tappa della Tournèe dei. Come sempre sul trampolino tedesco si salta nel giorno di San Silvestro, per poi andare in gara a Capodanno. Il migliore inè stato lo sloveno Anze, che con una grande esecuzione ha totalizzato 140.5 punti. Gli stessi di Andreas Wellinger, leader della prima tappa di Oberstdorf, che però non è stato perfetto in fase di atterraggio. Bene anche l’Austria con Fettner, Hayboeck e Kraft a seguire, con l’unica intrusione dello sloveno Zajc con un sorprendente quinto posto. Ancora bei segnali in casa Italia, visto che tutti iazzurri al via sono riusciti ad accedere ...

BRISBANE (Australia) - Undi 347 giorni , dall'Australia all'Australia per provare a rimettersi in gioco dopo i numerosi ... Rafael Nadal è tornato in campo nel doppio - in coppiaMarc Lopez - ...... il campione olimpico e mondiale diin alto Gianmarco Tamberi ha risposto ad una domanda sull'eventuale paternità. ' Non ancora, ho soltanto Parigi in testa. Ma amo i bambini eChiara ne ...Dalle Olimpiadi a Parigi agli Europei di calcio, dall'atletica al tennis, passando per il Tour de France che quest'anno parte dall'Italia ...