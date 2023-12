Salernitanamania | la squadra è con Inzaghi

(Di domenica 31 dicembre 2023) Come all’inizio del 2022, Verona può segnare il rilancio. La Salernitana vince ancora al Bentegodi e si prende tre punti importanti....

Iscrizione avvenuta con successo. Corsi e ricorsi storici. All’arrivo di Walter Sabatini a Salerno, un anno e mezzo fa, coincise il 2-2 tra Salernitana e Milan. In questi casi c’è da affidarsi anche a ...Iscrizione avvenuta con successo. Non è servita la buona prestazione a Bergamo, la Salernitana è tornata a casa con zero punti e con il solito -5 dalla zona salvezza. Il Milan può diventare l’ultima s ...