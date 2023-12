Saldi invernali 2024 | Liguria | calendario e regole

Leggi su dilei

(Di domenica 31 dicembre 2023) Non è ancora terminato il periodo dello shopping, anzi. Dopo i regali di Natale, è tempo di pensare un po’ a sé, approfittando dei. Innon dureranno tantissimo, non come in altre regioni, quindi sarà necessario organizzarsi per tempo, evitando di perdere ghiotte occasioni. Vediamo di seguito la situazione nel dettaglio, offrendo inoltre alcuni utili consigli per evitare di incappare nelle ben note strategie di mercato, non sempre a rigor di legge, di questo periodo.deiin: segna la data! Tutte le regioni d’Italia si preparano a gestire uno shopping sfrenato da parte dei cittadini e, perché no, dei turisti. Le date dei...