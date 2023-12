Russia | socio di Navalny condannato a 9 anni di carcere

(Di domenica 31 dicembre 2023) Undiè statodalle autorità dellaa novedicon l’accusa di estremismo. Ksenia Fadeeva è accusata di aver lavorato per un’organizzazione che viola i diritti dei cittadini.undiUn collaboratore dell’oppositore russo Aleksejè statoa novedi prigione

I risultati preliminari di questi "Impatti- economici previsti della crisi di Gaza sui Paesi ... il regno hascemita sta puntando sui mercati alternativi, in particolare sue Cina, ma ci ...'Laha usato quasi ogni tipo di arma del suo arsenale: Kindzhal, S - 300s, missili da ... Certo è che dalle intercettazioni di Fabio Pileridi Verdini iunior nella società Inver emerge che '...Le elezioni legislative e locali, svoltesi in Serbia lo scorso 17 dicembre, hanno dato vita a una serie di proteste che ha messo in discussione la regolarità del voto. Le consultazioni si sono conclus ...Lo sportello Caregiver è stato attivato il 20 settembre 2022 su iniziativa del Distretto Socio Sanitario e dei comuni di Ravenna-Cervia-Russi, inaugurando ...