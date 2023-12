Russia | nuovo ‘sgarro’ di Putin agli Occidentali | come lo scorso anno

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il presidente della, Vladimir, ha effettuato unsgarro nei confronti dell’Occidente: propriosuccesse lonel 2022 lo ha fatto anche nel 2023. Lo ha fatto capire chiaramente. Protagonista, nel didi fineche ha tenuto alla nazione, il presidente dellaVladimir. Nelle sue dichiarazioni il numero uno russo ha “dimenticato” di menzionare nei saluti i leadered anche il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Il tutto, ovviamente, da quando è iniziato il conflitto in Ucraina. L’Onu, sin dal primo istante, ha fatto chiaramente capire dalla parte di chi stare se non in quella di Kiev....

Purtroppo, con l'aggravamento della crisi Medio Orientale, siamo dinella piena. Liste . Un ... La tenuta delladi Putin. L'ambiguità (a tratti aggressiva) della Cina di Xi. Il ruolo ...... ha comunicato per lettera che il suo paese non si unirà ai BRICS, composto da Brasile,, ... (RT) Ilgoverno argentino ha rispettato alla lettera quanto affermato più volte in campagna ...Russi all’offensiva, aiuti occidentali e munizioni che scarseggiano, nuovo arruolamento di massa impopolare e fiducia in picchiata nel presidente Zelensky. Il 2024 non promette bene per l’Ucraina, ...Sul calendario del 2024, tutti i giorni sono rosso guerra, perché le date della pace, in Medio Oriente e in Ucraina, nessuno è in grado di scriverle ora e nessuno sa neppure se arriveranno: sperare è ...