Russia | Navalny invia ' abbracci artici e saluti polari' dalla prigione in Siberia

(Di domenica 31 dicembre 2023) Mosca, 31 dic. (Adnkronos) - “Buon anno a tutti.. Vi amo tutti". Alexey, esponente dell'opposizione russa, afferma di non sentirsi solo e di essere di “ottimo” umore nonostante stia scontando una lunga pena detentiva in, ma gli manca ancora l'interazione diretta con la sua famiglia e i suoi amici. In un messaggio di Capodanno condiviso dal team disui social media,ha affermato che questa sarà la terza volta che "scatto la tradizionale foto di famiglia di Capodanno con Photoshop". "Mi manca terribilmente la mia famiglia. Yulia, i miei figli, i miei genitori, mio ??fratello. Mi mancano i miei amici, i colleghi, il nostro ufficio e il mio lavoro. Mi mancate terribilmente", ha aggiunto ...

E vuole dare l'idea, anche a livello mondiale, che la Russia stia vincendo la guerra. Putin spiega la Cnn, non ha rivali seri; il suo più importante avversario, Alexey Navalny, è in una prigione a ...Un socio di Navalny è stato condannato dalle autorità della Russia a nove anni di carcere con l'accusa di estremismo.