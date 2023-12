Rosy Chin | è quasi rissa con Beatrice Luzzi | trascinata via di peso durante la pubblicità

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la ventinovesima puntata del Grande Fratello , durante la quale non sono mancate sorprese e colpi di scena e a ... (isaechia)

Ci sono state sorprese toccanti, come il padre di Perla Vatiero , la madre di Letizia Petris e il marito di. Ma ciò non ha smorzato gli animi, anzi. Infatti, Alfonso Signorini ha ...In particolare, ieri sera, abbiamo visto l'acceso scontro tra Anita Olivieri ,e Beatrice Luzzi . GF, Anita Olivieri in lacrime,accusa Beatrice Luzzi: "Sfrutti le fragilità ...L'ultima puntata dell'anno del GF si è conclusa con il caos in casa: sono volati stracci tra Anita Olivieri, Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Ecco cosa è successo!L'appuntamento con il Grande Fratello torna in onda lunedì 8 gennaio 2024 con la prima puntata del nuovo anno, che sarà caratterizzata da una nuova eliminazione. Beatrice, Monia, Federico e Rosanna ...