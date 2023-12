Ross County vs Aberdeen – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 31 dicembre 2023) Separate da un punto nella classifica della Scottish Premiership,si incontrano martedì 2 gennaio al Victoria Park. Gli ospiti si trovano appena sopra i padroni di casa e hanno una partita in più, prima del primo incontro del 2024 e l’ultimo prima della pausa invernale in Scozia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver visto due partite annullate a causa del maltempo, ilsi è rinfrescato in vista della partita del fine settimana contro l’Hearts e sembrava in procinto di conquistare tre punti ...