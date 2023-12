Ronaldo zittisce gli haters che lo incitano a ritirarsi | è lui il miglior marcatore del 2023

(Di domenica 31 dicembre 2023) Cristianoè ildelcon 54 gol. L’attaccante dell’Al Nassr, club del campionato saudita, supera Kylian Mbappé e Harry Kane (52) ed Erling Haaland (50). Nella top10 l’unico Serie A presente è Romelu Lukaku con 39 gol. Assente Leo Messi, fermo a 28 gol quest’anno. Il campione portoghese ha dichiarato: «Sono felice. Ho segnato tanto nel, ma voglio farlo ancora, voglio essere il capocannoniere anche nel 2024». Su Instagramha “provocato” gliattraverso un post in cui ha scritto. “54. Deciderò io quando farla finita”; molte persone, infatti, lo avevano criticato dandolo per “calciatore finito” e incitandolo a. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

