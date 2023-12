Ronaldo vuole reclutare altri big | “Ora siamo davvero competitivi”

Se sievitare che il decennio di Natalia diventi qualcosa di più. Poi, dipende da quale lato ... Stavolta non c'era la ressa come con, ma è stata comunque la dimostrazione che a d Anagni ...... essendosi allenato con campioni del calibro di Chiellini e". C'è grande soddisfazione ... Intanto il Genoa punta al rinnovo, con Alberto Gilardino che nonperdere il centrale: " Ci siamo ...Il Barcellona ha già aperto il casting per sostituire Araujo: i blaugrana monitorano anche la situazione di Pavard ...Cristiano Ronaldo ha un'altissima autostima e si sa. Anche a ragion veduta. Stavolta se la prende con l'IFFHS e la classifica del World's Best Player 2023.