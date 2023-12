Roma | obiettivo Theate

L'interesse del Milan per Kiwior è vivo e a confermarlo ci pensa anche Fabrizio Romano , ma bisogna convincere l'Arsenal. Ecco la situazione (pianetamilan)

La condizione contrattuale di Romelu Lukaku non è delle più semplici e la Roma non è sicura che il belga vesta giallorosso... (calciomercato)

José Mourinho , allenatore della Roma , dopo il vittorioso match contro il Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: Mourinho ... (terzotemponapoli)

Federico Chiesa è tornato. Non che se ne fosse mai andato ma l'assenza in casa del Frosinone aveva fatto tremare i suoi tanti estimatori.... (calciomercato)

Commenta per primo Laproverà a convincere il Rennes a cedere il difensore belga, con un passato nel Bologna, Arthur Theate.