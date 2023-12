Roma | Lukaku evanescente contro le big | senza Decreto Crescita | il futuro è in bilico

La sfida più attesa in Serie A era quella tra Vlahovic e Lukaku in Juve ntus- Roma , a vincere è stato il serbo Era il confronto più atteso quello tra ... (calcionews24)

Certo, nel primo tempo laha fatto bene e nessuno può negarlo, ma nella ripresa la squadra di Mourinho non ha creato nulla e nemmeno dopo il gol, decisivo, di Rabiot , è riuscita a impensierire ...... sulla prestazione dinella sconfitta dellacontro la Juve Il giornalista Riccardo Trevisani, su Pressing, ha parlato così della prestazione di Romeluin Juve -, in maniera ...Dopo Juventus-Roma i commenti sono stati tanti. E nello studio di Pressing, programma di Mediaset, come al solito ci sono state le scintille ...Trevisani distrugge Lukaku: «Bremer se l’è messo in tasca. Quando conta non c’è mai». Il commento del giornalista Riccardo Trevisani, su Pressing, ha parlato così della prestazione di Romelu Lukaku in ...