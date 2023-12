Roma-Lido interrotta a Capodanno | bus navette sostitutive fino alle 2 di notte

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il servizioconferma in queste ore le scelte per ladi: nonostante il Concerto,bus. Mentre la città eterna si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, il servizio ferroviario dellaha generato disagi per i passeggeri che speravano di usufruirne anche questa sera per raggiungere Piramide e il vicino Concertone del Circo Massimo, nelladi. La decisione della Regione Lazio di interrompere il servizio23.30, a differenza del prolungamento delle linee metropolitane2.30 deciso daCapitale, ha destato polemiche e ...

Cotral ufficializza: niente treni sulla Roma-Lido per la notte di Capodanno . Rabbia per i residenti di Ostia e il X Municipio . In occasione della ... (ilcorrieredellacitta)

... la rotonda in Via Dal Vino; la ciclabile tra Santa Lucia e Borgo; la ciclabile tra Borgo... E stato finanziato l'abbattimento delle Piscinedi Via Galliano, ormai irrecuperabili da un ...Musica anche alla Centrale Montemartini, al Museo diin Trastevere, davanti al teatro dell'Opera, al teatro del, all'Acquario Romano (18 e 20.30) alla Casa del Jazz (ore 12 nel parco e ore ...A dicembre 2021 si era detto che avrebbe riaperto entro un anno. I lavori, invece, inizieranno nei “primi mesi del 2024”, salvo imprevisti. Parliamo del ponte Giulio Rocco, l’infrastruttura chiusa dal ...Nell'antivigilia di Natale, in notturna, è arrivato il via libera della Pisana al primo bilancio della Regione Lazio a guida Francesco Rocca, con le ...