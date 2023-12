Roma | incendio in una autorimessa distrutte diverse auto

(Di domenica 31 dicembre 2023) CRONACA DI– Fiamme in unain largo Benito Jacovitti, zona Mezzocammino, a, alle 10 circa di questa mattina. Il rogo, a causa del quale sono state evacuate 120 persone, residenti nello stabile sopra l’, ha provocato la caduta del solaio e danneggiatoparcheggiate all’interno. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di spegnimento ci sono state esplosioni dovute al surriscaldamento di alcune bombole di gas abbandonate nei locali. Al momento non risultano feriti. Presenti sul posto anche il personale del 118, le forze dell’ordine e la polizia dicapitale.

La sala operativa del comando di Roma in data odierna ha inviato dalle 10 circa in largo Benito Jacovitti quattro squadre di Vigili del fuoco, il funzionario di guardia ed il capo turno provinciale per l'incendio. A seguito dell'incendio è crollata una parte del solaio dell'autorimessa/magazzino. Vasto incendio oggi, 31 dicembre, in un'autorimessa interrata a largo Benito Jacovitti a Roma, nella zona di Mezzocammino. Da questa mattina è in corso l'intervento dei vigili del fuoco per tentare di spegnere le fiamme. All'interno erano parcheggiate diverse autovetture oltre a del materiale di diverso genere.