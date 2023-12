Roma | incendio in autorimessa | esplode bombola di gpl | feriti due vigili del fuoco

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) – Vastooggi, 31 dicembre, in un’interrata a largo Benito Jacovitti a, nella zona di Mezzocammino. Da questa mattina è in corso l’intervento deidelper tentare di spegnere il rogo. Complesse le operazioni di spegnimento per via delle alte temperature presenti nelle zone in fiamme. Nell’area è anche esplosa unadi Gpl e duedel, colpiti dall’onda d’urto, sono rimastia quanto sembra in modo non grave. Sul posto inviata una Unità di Comando Locale per la gestione dell’intervento. Evacuato un intero edificio adiacente. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

