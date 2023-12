Roma | incendio in autorimessa | esplode bombola di gpl | feriti due vigili del fuoco

(Di domenica 31 dicembre 2023) Evacuato un intero edificio adiacente Vastooggi, 31 dicembre, in un'interrata a largo Benito Jacovitti a, nella zona di Mezzocammino. Da questa mattina è in corso l'intervento deidelper tentare di spegnere il rogo. Complesse le operazioni di spegnimento per via delle alte temperature presenti nelle zone in fiamme.

