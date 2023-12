Roma | fuochi di capodanno illegali | due persone denunciate

(Di domenica 31 dicembre 2023) CRONACA DI– (Agenzia Nova) – Proseguono i controlli dei Carabinieri in queste ore che precedono la fine dell’anno ae Provincia, volti al contrasto della detenzione e della vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirici pericolosi onde prevenire spiacevoli incidenti. Dopo il sequestro di ieri, effettuato dai Carabinieri della Stazione di Ostia che ha portato alla denuncia di un cittadino sudamericano di 28 anni, per omessa denuncia di materiale esplodente, poiche’ trovato in possesso di 2,5 kg di botti (tubi di lancio e candelotti privi di marchio CE) e trovato anche con 30 grammi di hashish gia’ suddivisi in dosi per cui e’ stato denunciato in stato di liberta’ pure per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ad Acilia, ieri sera, i Carabinieri della Stazione diCasal Palocco hanno eseguito un ...

