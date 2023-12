Roma | Cristante | “Buona partita | difficile fare gol alla Juventus”

(Di domenica 31 dicembre 2023) “Abbiamo fatto una, ma le gare equilibrate sono sempre decise dagli episodi. La prestazione è stata ottima, ma se vai in svantaggio èrecuperare contro di loro. Sono bravissimi a difendersi, si chiudono benissimo e diventagol”. Lo ha detto il centrocampista della, Bryandopo la sconfitta con laa Torino. “Dobbiamodi più, abbiamo le potenzialità per stare davanti – spiega a Dazn -. La classifica è corta, basta vincere un filotto di 3-4per stare lì. Ora ci aspetta un mese importante. Se giocherò in difesa? Io ci sono, speriamo che arrivi qualcuno. La coperta è corta”. SportFace.

... il risultato poteva essere diverso , ci è mancato solo il gol ribadisce l'allenatore della-... Noi abbiamo avuto tanto possesso, creando con Paulo (Dybala, ndr) e ancheha fatto un ...Commenta per primo Il centrocampista dellaBryanha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa della Juve: 'L'importante sono sempre i punti, che stasera ci mancano. Ma la prestazione è stata ottima, purtroppo se vanno in ...Juventus (LaPresse) – calciomercato.it Si parte con le marce alte e dopo appena quattro minuti di gioco la Roma ha una importante occasione per sbloccare il risultato: sugli sviluppi di un calcio ...Il centrocampista della Roma Bryana Cristante è intervenuto ai microfoni di Dazn: I gol dei centrocampisti stanno mancando, ma oggi la Roma ha fatto la prestazione ma senza punti.