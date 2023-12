Roma | 10mila botti di Capodanno sequestrati a Tor Bella Monaca

(Di domenica 31 dicembre 2023) CRONACA DI– Circaarticoli tradie fuochi di artificio sono stati sequestrato ieri in via Amico Aspertini, zona Tor, dagli agenti VI gruppo Torri della polizia locale diCapitale. Gli agenti, durante i consueti controlli della zona, hanno visto un giovane, un ventenne di nazionalita’ italiana, mentre vendeva per strada senza licenza il materiale pirotecnico. Il ragazzo e’ stato sanzionato per un importo pari a 5000 euro e la merce sequestrata convogliata in un deposito adibito al trattamento di questo tipo di prodotti.

