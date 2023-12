Rohan Dennis arrestato per aver ucciso la moglie Melissa Hoskins | l' avrebbe investita volontariamente Ciclismo sotto choc

AGI - Il ciclista Australia no Rohan Dennis , campione del mondo a cronometro nel 2018 e 2019, è stato arrestato in Australia per l'incidente mortale ... ()

Tragedia in Austraia. Melissa Hoskins, moglie di, ha perso la vita in un incidente stradale e l'ex campione del mondo di ciclismo è stato arrestato con l'accusa di "morte per guida pericolosa, guida imprudente e imprecisa".è ...L'ex ciclista australiano, due volte campione del mondo a cronometro e grande specialista delle prove contro il tempo, è stato arrestato ad Adelaide : è accusato di aver ucciso sua moglie Melissa Hoskins, 32 anni,...Notizia shock dal mondo del ciclismo. È deceduta Melissa Hoskins, 32enne australiana ex ciclista plurimedagliata a livello iridato sia su strada che su pista. Ad essere accusato della morte dell'atlet ...Un caso di femminicidio che scuote il mondo del ciclismo e quello dello sport in generale. Rohan Dennis, due volte campione del mondo a cronometro nel 2018 e nel 2019, è stato arrestato con l’accusa ...