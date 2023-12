Repubblica | un altro tragico autogol | Matteotti? Cari compagni | che cosa non sapete

(Di domenica 31 dicembre 2023) La provocazione è palese. Eleggere Giacomo“uomo dell'anno”, ad un secolo esatto dal suo assassinio, può significare una sola: il fascismo è ancora qui, con il sottinteso corollario che i suoi eredi non pentiti sono al governo. Insomma, la solita “canzone d'organetto” di chi non ha più un'idea da spendere produttivamente nell'agone politico. Ed infatti la copertina dell'ultimo Venerdì di, a cui si deve la trovata, finge di interrogarsi dubbiosa: «E nell'Italia meloniana, come verrà celebrato?». Ovviamente non lo sappiamo, ma unasicuramente possiamo dire sin d'ora: se a celebrarlo saranno gli antifascisti militanti ed ideologici, quello che si ricorderà sarà unfalso o dimidiato. Il fatto è che ciò che costoro dimenticheranno ancora di dire è che il coraggioso ...

Giuntoli aveva trovato ad aprile l’erede di Kim, Kilman dell’Wolverhampton, trovato accordo per 25 mln. Ma De Laurentiis non ha chiuso in tempo. Il ... (napolipiu)

Appuntamento giunto alla ventiduesima edizione Tutto questo (e molto) è contenuto in '2023. ...Il 2023 è stato anche l'anno delle molteplici visite in Piemonte del Presidente della...Così, per accontentare i tanti fan che non sono riusciti a rivederlo, il film in versione restaurata e rimasterizzata tornerà nelle sale solo per ungiorno sabato 6 gennaio.Sulle colonne di Repubblica, il noto giornalista Paolo Condò commenta i risultati del weekend di Serie A. “Se ci passate la provocazione, i giocatori di Serie A si sono presi il turno di riposo che un ...Ecco quando e dove vedere il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica sia in streaming che in TV. Come sempre, ogni 31 dicembre, il ...