Real Sociedad-Alaves martedì 02 gennaio 2024 ore 19 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici I Txuri-urdin vogliono iniziare bene il 2024

(Di domenica 31 dicembre 2023) La fine del 2023 non è stata troppo felice per la: ancora felicissimi per essere arrivati primi nel girone di Champions, i baschi hanno vissuto un paio di partite un po’ sfortunate, senza riuscire a trovare la via della rete né nella sfida casalinga contro il Betis, né nella trasferta di Cadice. I InfoBetting: Scommesse Sportive e

La fine del 2023 non è stata troppo felice per la Real Sociedad: ancora felicissimi per essere arrivati primi nel girone di Champions, i baschi ... (infobetting)

La fine del 2023 non è stata troppo felice per la Real Sociedad: ancora felicissimi per essere arrivati primi nel girone di Champions, i baschi ... (infobetting)

Real Sociedad-Alaves è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 19:15: tv, formazioni e pronostici Non ... (ilveggente)

' Credo che il pericolo sia per entrambe le compagini, perché più in basso ci sono squadre che lavorano molto bene:, Athletic , Valencia stanno crescendo. Il Girona senza dubbio ...Successivamente, alle 19:15 all'Anoeta, assisteremo all'atteso derby basco tra ladi Dario Mastroianni e l'Alaves, in cerca di punti cruciali per allontanarsi dalla zona retrocessione. ...Il centrocampista piacerebbe ai nerazzurri che valuterebbero l'approccio solo nel caso di una cessione di un big in estate ...Il 2024 è finalmente arrivato e ci regala subito lo spettacolo del grande calcio europeo, con la 19° giornata di LaLiga che prende il via oggi 2 gennaio.