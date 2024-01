Real Sociedad-Alaves martedì 02 gennaio 2024 ore 19 | 15 | formazioni | quote | pronostici I Txuri-urdin vogliono iniziare bene il 2024

Leggi su infobetting

(Di domenica 31 dicembre 2023) La fine del 2023 non è stata troppo felice per la: ancora felicissimi per essere arrivati primi nel girone di Champions, i baschi hanno vissuto un paio di partite un po’ sfortunate, senza riuscire a trovare la via della rete né nella sfida casalinga contro il Betis, né nella trasferta di Cadice. I InfoBetting: Scommesse Sportive e