Real Madrid | senti Modric | 'Il mio obiettivo è continuare a scrivere la storia del club'

2023-12-30 23:52:27 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: la lesioni ... (justcalcio)

L'attuale allenatore del, infatti, era fermo a quota 75 in questa originale classifica. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.Come scrive il Messaggero questa mattina, a sorpresa ilsi starebbe muovendo sottotraccia per riportare a casa Mario Gila. Il difensore centrale arrivato alla Lazio nell'estate 2022 per 5 ...Ancora incerto del proprio futuro, Luka Modric ha parlato al canale ufficiale del Real Madrid. Di seguito le parole: "Il mio piano è continuare a scrivere la storia del Real Madrid, vincere partite e ...Incredibile record ottenuto dal Real Madrid. Con la vittoria ottenuta contro il Valencia Basket in ACB Liga Endesa, il Real Madrid ha chiuso l'anno solare ...