Real Madrid | Modric | 'Futuro? Non si sa mai quanto durerà nel miglior club del mondo'

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ancora incerto ildi Luka. Il centrocampista delandrà in scadenza il prossimo giugno e per il momento non...

Sfida lanciata alla Juventus che segue da più tempo il laterale del. Per chiudere il capitolo dei calciatori in scadenza, da non perdere di vista Toni Kroos e Sergi Roberto. Entrambi sono ...Commenta per primo Keylor Navas ha lasciato ilnel 2019 per il PSG e la scorsa estate il portiere della Costa Rica ha cercato di farvi ritorno. Lo afferma il quotidiano Marca, che rivela che il giocatore veterano ha chiamato i ...Quanti dubbi sul futuro di Luka Modric. La stella del centrocampo del Real Madrid ha prolungato il proprio contratto nella passata stagione, ma andrà in scadenza il prossimo giugno e per il momento ...Ancelotti ha le idee chiare sul prossimo colpo del Real Madrid. Il club spagnolo è pronto ad offrire al Napoli 90 milioni più bonus ...