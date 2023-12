Ratzinger | un anno fa la morte del papa emerito | messa in suffragio a San Pietro

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) – “UnfaBenedetto XVI concludeva il suo cammino terreno dopo aver servito con amore e sapienza la chiesa. Sentiamo per lui tanto affetto, tanta gratitudine e ammirazione. Dal cielo ci benedica e ci accompagni”. Così ilal termine dell’Angelus invitando a “un applauso” per Benedetto XVI nel primo anniversario delladi Joseph. Benedetto XVI è stato un “esempio luminoso”, ha detto monsignor Georg Gänswein, segretario didal 2003 fino agli ultimi giorni di vita, presiedendo laincelebrata questa mattina in Vaticano, nella Basilica di San, all’Altare della Cattedra. Durante l’omelia, Gänswein, riporta Vatican News, ha espresso gratitudine a Dio “per il dono ...