Ratzinger sarà santo Mi manca molto Le parole commosse di padre Georg

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023)Gänswein è tornato a parlare di Benedetto XVI morto un anno fa, di cui è stato segretario per 25 anni. "Le polemiche? La storia giudicherà ed è un giudice obiettivo", ha spiegato il prelato secondo cui, ne sono convinto". Poi ha ammesso: "Mi".lo ha ricordato anche presiedendo la messa in suffragio celebrata nella Basilica di San Pietro. Durante l'omelia Gänswein ha espresso gratitudine a Dio "per il dono della sua vita, la ricchezza del suo magistero, la profondità della sua teologia" di questo "'semplice ed umile lavoratore nella vigna del Signore'"