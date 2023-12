Ratzinger | Fontana | ' grande uomo e teologo raffinato'

Il piccolo edificio " circondato dai giardini vaticani accanto alla grandeseicentesca dell'... unica in grado di decifrare la minuta grafia di, che scriveva a matita con molte ...Il piccolo edificio " circondato dai giardini vaticani accanto alla grandeseicentesca dell'... unica in grado di decifrare la minuta grafia di, che scriveva a matita con molte ...All’alba dello scorso San Silvestro moriva, quasi novantaseienne, Joseph Ratzinger, primo papa ad avere lasciato il pontificato da oltre sei secoli, unico ad avere coesistito con il suo successore per ...Città del Vaticano, 27 dic. - (Adnkronos) - Mons. Georg Ganswein, già segretario particolare di Benedetto XVI ed ex prefetto della Casa Pontificia che su decisione del Papa ha dovuto lasciare il Vatic ...