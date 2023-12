Ratzinger | a un anno dalla morte le omelie private | ecco cosa rivelano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Lo immaginiamo, undopo, mentre nel suo studio dentro il monastero Mater Ecclesiae, nel cuore del Vaticano, tra giardini e palazzi, medita e scrive su san Giuseppe, l'uomo “giusto”, che in silenzio segue la sua strada, anche quando non comprende fino in fondo perché quella sia la sua strada e dove stia andando, con tutte le conseguenze che non aveva previsto, tra dolori e grandi meraviglie, sobrio e convinto che biosgna portare a termine i propri compiti nella vita. Tratti così familiari e amati da papa Benedetto XVI, che si riversano nella riflessione per la IV domenica di Avvento del 22 dicembre 2013, incentrata sulla figura dello sposo di Maria così com'è presentata dal testo evangelico del giorno (in Matteo 1, 18-24). Lo immaginiamo chino sul foglio, con la sua scrittura minuta, elegante, precisa, descrivere Giuseppe e la sua grandezza “nascosta”. Da quelle ...