Raid in un supermercato in provincia di Benevento | rubato denaro contante

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto questa notte in una Telese Terme in via San Giovanni. Ignoti malfattori, infatti dopo aver forzato la saracinesca e una porta scorrevole del locale rubavano dalle casse. Sul posto giungevano i Carabinieri di San Salvatore Telesino della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno ascoltato il proprietario dell’esercizio commerciale. Il danno subito, è ora in corso di quantificazione. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.