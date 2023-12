Rafael Nadal torna dopo 347 giorni | sconfitta all’esordio in doppio E ora c’è Thiem

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023)ha fatto il proprio ritorno in campo347di assenza (non giocava dagli Australian Open 2023). Il fuoriclasse spagnolo ha infatti disputato il primo turno del torneo diall’ATP 250 di Brisbane, ma il rientro non è stato trionfale per l’ex numero 1 al mondo. Il mancino di Manacor, che ha scelto il connazionale Marc Lopez come suo compagno (insieme hanno conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016), si è dovuto arrendere al cospetto degli australiani Max Purcell e Jordan Thompson, capaci di imporsi per 6-4, 6-4.è apparso inizialmente contratto, poi è cresciuto alla distanza e si è fatto apprezzare al servizio. Questo incontro serviva per ritrovare il giusto feeling con il campo, ma il primo vero esame andrà in ...