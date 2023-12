Rafa Nadal | The Last Dance

(Di domenica 31 dicembre 2023) Partite giocate nel 2023: quattro. Partite vinte nel 2023: una. Voglia di ripartire nel 2024: tantissima. L’osservato speciale nel circuito per la stagione che si appresta a cominciare non potrà che essere, leggenda del tennis giunta alla sua ‘’. Lo scorso gennaio, il maiorchino ha preso la decisione di mettere in stand-by la sua carriera per poi tornare eventualmente in campo solamente qualora il suo corpo glielo avesse permesso. Quel momento sembra finalmente essere arrivato e tra pochi giorni, in quel di Brisbane,tornerà a giocare una partita ufficiale dopo quasi 365 giorni. Verosimilmente, il 2024 sarà l’ultima stagione della gloriosa carriera di, la cui programmazione potrebbe essere proprio una sorta di passerella per salutare i tifosi di tutto ...

Dopo 347 giorni Rafael Nadal è tornato in campo nell'Atp 250 di Brisbane: il 37enne spagnolo ex numero uno del mondo ha giocato in doppio e in coppia con il connazionale Marc Lopez