Quanto manca Benedetto XVI | il Papa che vide i lupi nella Chiesa

(Di domenica 31 dicembre 2023) Francesco d’Assisi prometteva ai suoi seguaci un comodo quartino con aria condizionata e tivù? No: fame, freddo, fatica e sudore. E mise in piedi un ordine religioso che sfida i secoli. Prima che il direttore Sallusti mi giubilasse in tronco, avevo alle spalle ben trent’anni di onorato servizio al «Giornale». Rubrica «Il Santo del giorno». Stessa cosa avevo fatto per cinque anni su «Avvenire». Dunque, me ne intendo. Ebbene, sappiate che quando un ordine religioso cominciava a languire, arrivava un Santo che lo rifondava. Cioè, lo restaurava. Come? Riportandolo alla primitiva rigidità della Regola. Se non riusciva, ne creava un nuovo ramo. Per restare in tema di francescani, fu così che nacquero l’Osservanza e, quando anche questa prese a illanguidire, i Cappuccini, che andavano scalzi e non si radevano. Quelli di Padre Pio, per intenderci. Tutto questo ho detto perché ...