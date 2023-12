Quando certa politica imbonitrice è peggio di Wanna Marchi

Leggi su tpi

(Di domenica 31 dicembre 2023) Mi sono sempre chiesto perché così tanta gente riesca a farsi infinocchiare da un’infinità di raggiri che passano dalle banche canaglia alle madonne che sanguinano, dalla chiromanzia alle figure come. In questi casi il danno si circoscrive alle decine di migliaia di persone fisiche che purtroppo abboccano per un’infinità di motivi sintetizzati in tre capisaldi: la disperazione, la cupidigia e la paura. Spesso è l’ignoranza la conditio sine qua non, attraverso la quale, i tenutari delle suddette discipline fraudolente, si appoggiano per i loro affari ma, in ogni caso, i danni saranno circoscritti esclusivamente alle persone che si lasciano infinocchiare. Un discorso profondamente diverso èl’imbonimento invade le politiche in un contesto democratico.ogni voto, ogni preferenza ha lo stesso ...