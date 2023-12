Quando a Carnevale Tommy si travestiva da suo padre Denis Verdini

(Di domenica 31 dicembre 2023) Voleva seguire le orme del, tanto che, ricorda oggi il Corriere della Sera, non sorprende che in unafoto di qualche anno fa (sparita da Facebook) a una festa diTommasosi fosse travestito «da», con tanto di parrucca bianca e cravatta. Ora il figlio dell’ex parlamentare è agli arresti domiciliari. Secondo la procura lui, a capo della società di consulenza Inver, avrebbe utilizzatole conoscenze in Anas per favorire aziende clienti in gara per vincere gli appalti. I reati ipotizzati sonocorruzione, turbativa d’asta e traffico d’influenze. E, è bene sottolinearlo, né Inver né Anas sono direttamente accusate dai pm. Si era richiesto, riporta Il Corriere, l’arresto dijr già a luglio scorso. Chi è TommasoClasse 1990, ...

... non sorprende che in una foto di qualche anno fa (sparita da Facebook) a una festa di... Tra cuiun giorno a scuola il giovane si presenta senza i compiti fatti. "Prof, mi sono ......si tratta di investire", per la Banca d'Italia la banca presieduta daMaffè pare non sia una scelta ottimasi tratta di depositare i propri risparmi. Sarà poi la storia a ...La parabola del figlio dell’ex braccio destro di Berlusconi. La società da lobbista, poi agli arresti (come il padre). Al liceo: «Prof non ho il quaderno con i compiti, l’ho lasciato ad Arcore» ...Due possibilità per il passaggio d’anno: al chiuso in un caposaldo degli Anni Trenta o all’aperto sulla spiaggia di Rio ...