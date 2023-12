Qualificazioni Atp 250 Brisbane 2024 | Zeppieri fuori in finale | Thiem passa al terzo set

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023) Dopo le sconfitte di Gaio, 7-6(5) 6-2 con Kovacevic, e di Giannessi, 6-3 6-2 con Michelsen, perde anche Giulio, che cade in rimonta contronell’ultimo turno delleall’Atp 250 di. Il tennista romano cede alset con il punteggio di 3-6 6-4 6-4, dopo due ore e mezza di gioco. Match molto equilibrato, con sole 5 palle break per parte concesse, in cui è stato decisivo il calo di tensione dell’azzurro nel decimo, e ultimo, game delset, in cui ha ceduto la battuta sul 5-4 a favore dell’austriaco. Matteo Arnaldi resterà quindi l’unico italiano in tabellone. Il numero 3 d’Italia farà il suo esordio con l’ostico Fucsovics nella notte tra 31 dicembre e 1 gennaio. Sorteggio romantico per, che al primo ...