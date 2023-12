Putin | “Non arretreremo mai | nessuno può dividerci”

Leggi su lopinionista

MOSCA – "Nonmai": lo ha detto il presidente russo Vladimir(foto) nel suo consueto discorso di fine anno. "Abbiamo dimostrato più volte che possiamo risolvere i compiti più difficili e che nonmai perché nessuna forza può", ha poi affermatosenza però citare direttamente il conflitto in Ucraina. Successivamente il leader russo ha elogiato l'esercito: "Vorrei rivolgermi ai nostri militari, a tutti quelli che si trovano in prima linea nella lotta per la verità e la giustizia. Siete i nostri eroi. Ammiriamo il vostro coraggio". Il destino della Russia, ha concluso, "è determinato da tutti noi, siamo una grande famiglia".