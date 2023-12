Psg | Navas scontento | si è proposto a un top club spagnolo

Keylor Navas , portiere del PSG, è pronto a rientrare dall’infortunio dopo mesi di assenza. Ecco le sue dichiarazioni in una diretta sui propri ... (calcionews24)

La stagione del portiere del PSG Keylor Navas è stata caratterizzata da un brutto infortunio che lo ha tenuto sempre fuori. In una diretta... (calciomercato)

Commenta per primo Keylor, portiere costaricano, è scontento e vuole lasciare il. Secondo Marca già la scorsa estate si era proposto al Real Madrid.Indisponibili:, Donnarumma, Kimpembe, Fabian Ruiz, Nuno Mendes. Probabili formazioni di Lille -LILLE (4 - 2 - 3 - 1): Chevalier; Santos, Yoro, Ribeiro, Ismaïly; Bentaleb, André; Zhegrova, ...Selon Marca, l'entourage de Keylor Navas, barré par Gianluigi Donnarumma au PSG, aurait offert les services du gardien costaricien au Real Madrid après la grave blessure de Thibaut Courtois, victime d ...Après avoir raté plus de la moitié de la première partie de saison du PSG pour des problèmes de dos, Keylor Navas a confirmé qu'il allait mieux et est de retour.