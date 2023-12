Provenzano Pd contro il governo | “Ho tanta rabbia”

Leggi su notizie

(Di domenica 31 dicembre 2023) Giuseppe, esponente del Pd, in un’intervista a ‘La Repubblica (edizione Palermo)’ attacca duramente ile il Ponte sullo Stretto. Si chiude un anno di duro stra maggioranza e opposizione. L’ultimo attacco alarriva direttamente da Peppe, che in un’intervista a La Repubblica (edizione Palermo) va a criticare duramente il: “Confesso di avere. Alla fine del mio mandato avevamo fatto i conti e in due anni c’erano a disposizione della Sicilia 50 miliardi di euro. Si invertiva un trend storico di disinvestimento“.attacca duramente il– Notizie.com – © Ansa“Questo, invece, in un anno ha cancellato i 5 miliardi di euro ...