Premio sportivo friulano dell’anno a Meret | emozionante risposta sullo scudetto

(Di domenica 31 dicembre 2023) Si conclude bene il 2023 diche dopo il rigore parato riceve anche un prestigioso: le sue parole. Alexè stato senza dubbio uno dei giocatori più bersagliati dai tifosi del Napoli negli ultimi mesi. Il portiere, sarebbe colpevole di non riuscire a fare parate decisive e con un grande coefficiente di difficoltà andando così a minare la solidità difensiva della squadra. Nelle ultime uscite, però, il numero 1 azzurro ha risposto alle critiche sul campo, prima con un’ottima prestazione contro la Roma e poi con il rigore parato a Pessina contro il Monza. Nella passata stagione,, invece, era stato incensato dai suoi tifosi per le sue parate superlative. Tutti ricordano ancora oggi la deviazione decisiva sul tiro di Giroud a San Siro contro il Milan nella vittoria del Napoli ...

I riconoscimenti per Irma Testa, però, non si fermano all'ambito strettamentema anche in ...nato nel 1955 e che viene assegnato ogni anno, concesso una sola volta nel corso della ...'Un appuntamentoimportante, di alto livello che consacra Fossano una delle capitali ... Un grande riconoscimento al territorio e unspeciale a tutti coloro che in questi anni hanno ...Questo l'obiettivo che vorrebbe realizzare lo spagnolo, molto chiaro anche sul suo futuro: "Voglio restare a vita".Martedì torna la kermesse per l’anniversario della morte del Campionissimo. Ospite d’onore Christian Prudhomme, direttore generale del Tour de France ...