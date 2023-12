Premier League | due partite oggi | due nel 2024 Klopp sotto attacco

(Di domenica 31 dicembre 2023) Nella giornata odierna torna in campo laper chiudere il 2023 con due gare: il Liverpool diPrima della pausa di una settimana, che porterà laa riprendere il 13 gennaio, trae domani si giocano 4 match e si deciderà se il Liverpool riuscirà a mantenere il primato guadagnato la scorsa settimana e che gli è valso il titolo d’inverno., alle 15, si giocano Fulham-Arsenal e Tottenham-Bournemouth. Domani alle 21 i Reds ospitano il Newcastle. La ventesima giornata si chiude alle 20,30 di martedì con West Ham-Brighton.è momentaneamente in testa con l’Aston Villa, mentre i Gunners inseguono a 2 punti di distanza.

L’Arsenal prova a ripartire, dopo il ko interno per 2-0 con il West Ham, e lo vuole fare nel derby di Londra in casa del Fulham. Si gioca al ... (sportface)

Il Tottenham deve ripartire, dopo il pesante ko in casa del Brighton per 4-2, e lo vuole fare in casa contro una delle squadre più in forma del ... (sportface)

Fulham - Arsenal: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 15.Tottenham - Bournemouth: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 15.