Premier League | crollo dell’Arsenal | ok il Tottenham

(Di domenica 31 dicembre 2023), l’Arsenal crolla a capodanno contro il Fulham; dall’altra parte del nord di Londra bene ilTurno di capodanno in: alle 15.00 doppio appuntamento a Londra con Fulham-Arsenal e-Bournemouth. Nella prima sfida ennesimo inciampo dei Gunners, che contro i Cottagers chiudono il 2023 con due sconfitte e un pareggio le ultime tra partite. A Craven Cottage la squadra di Arteta perde 2-1: inizia bene con il gol di Saka al 5?, ma poi Jimenez e Reid regalano i tre punti al Fulham. Dall’altra parte del nord di Londra ilinvece vince e accorcia sull’Arsenal di un punto. Postecoglou si gode così i gol di Sarr, Son e Richarlison, mentre per il Bournemouth il gol della bandiera lo segna Scott.

